Температура в Армении понизится на 7-10 градусов. в отдельных районах ожидается дождь с грозой

В связи с проникновением горячих тропических воздушных потоков из Ирака в дневные часы 4 сентября в Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзоре и Ереване температура воздуха составит +38...+40 градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Согласно источнику, в связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков в предгорной и долинной зонах Армении ожидается пожароопасная ситуация высокой степени риска.

«На территории республики днем 4 и 8 сентября, в ночь с 5 на 9 сентября ожидается погода без осадков.

5 сентября днем, 6-7 ночью сентября и днем 8-го сентября в отдельных регионах ожидаются дожди с грозами.

Ветер: юго-западный, 2-5 м/с, при грозах ожидается усиление ветра 15-18 м/с.

5-7 сентября температура воздуха понизится на 7-10 градусов", - сообщает МЧС РА со ссылкой на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

В Ереване днем 5-6 сентября, днем 7 и 8 сентября осадков не ожидается. В ночные и вечерние часы 7 сентября ожидаются кратковременные дожди с грозами.