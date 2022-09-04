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Дни  Еревана в Гюмри: состоялся спектакль "... и снова Весна"

Дни  Еревана в Гюмри: состоялся спектакль "... и снова Весна"

Программа, начатая в Гюмри в рамках Дней Еревана, дала жителям и гостям города возможность в полной мере насладиться ереванской культурой в течение двух дней. 3 сентября Гюмри  сцена Государственного драматического театра имени В.Ачемяна принадлежала артистам Национального государственного театра имени Соса Саркисяна. Был представлен репертуарный спектакль «... и снова Весна» — по О'Генри. 

Об этом Арменпресс сообщили в мэрии Еревана.

«Зал был полон, зрители с неповторимой теплотой встретили артистов из Еревана. 

Программа мероприятий Дней Еревана в Гюмри завершилась официальным приемом, организованным от имени мэра Еревана", - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, следующий совместный проект сотрудничества двух городов будет реализован в Ереване в рамках Дней Гюмри.

 


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