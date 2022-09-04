Дни Еревана в Гюмри: состоялся спектакль "... и снова Весна"
Программа, начатая в Гюмри в рамках Дней Еревана, дала жителям и гостям города возможность в полной мере насладиться ереванской культурой в течение двух дней. 3 сентября Гюмри сцена Государственного драматического театра имени В.Ачемяна принадлежала артистам Национального государственного театра имени Соса Саркисяна. Был представлен репертуарный спектакль «... и снова Весна» — по О'Генри.
Об этом Арменпресс сообщили в мэрии Еревана.
«Зал был полон, зрители с неповторимой теплотой встретили артистов из Еревана.
Программа мероприятий Дней Еревана в Гюмри завершилась официальным приемом, организованным от имени мэра Еревана", - говорится в сообщении.
Согласно источнику, следующий совместный проект сотрудничества двух городов будет реализован в Ереване в рамках Дней Гюмри.
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