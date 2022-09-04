В городе Армавир России возобновлено издание армянской газеты «Крунк» с более чем вековой историей

В городе Армавир России возобновлено издание армянской газеты, имеющей более чем вековую историю. Известно, что газета под названием «Крунк» впервые начала издаваться в городе с мая 1917 года под редакцией священника Нерсеса Ертецяна. Издание освещало жизнь армянского населения города, но в годы СССР была закрыта. Возрожден «Крунк» был уже в постсоветские годы и издавался в 1995-1999 Армянским Обществом культуры и милосердия «Армавир», которым руководил Артем Григорьевич Аванесов. По ряду причин издание газеты вновь было прекращено.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Еркрамас, вот уже в наше время, председателем Местного отделения Союза армян России г. Армавир Робертом Галустовым было принято решение о возобновлении выпуска газеты «Крунк». 29 августа на заседании Совета МО САР прошла презентация первого выпуска газеты, которая будет знакомить читателей с активной работой, проводимой в городской армянской общине. В газете выделены несколько рубрик, ведущими которых стали Гаяне Варданян, Камила Арутюнян и Жанна Епремян. Главным редактором назначен преподаватель, кандидат исторических наук Сергей Гуроклян.

Решено газету выпускать один раз в месяц тиражом 999 экземпляров. «Крунк» издаётся за счет спонсорских средств, среди читателей распространяется бесплатно.