Пожаротушение  на  территории  возле  Иджеванского  винного  завода  возобновилось

4 сентября в 07:30 возле Иджеванского винного завода возобновились работы по тушению пожара.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в работах по тушению пожара участвуют 80 спасателей и 10 сотрудников лесного хозяйства.

«Напомним, что 31 августа в 13:25 часов в областной центр управления кризисными ситуациями города Тавуш поступило сообщение о том, что возле винзавода в городе Иджеван горит трава.

На место выехали три боевых подразделения пожарно-спасательного отряда регионального отдела Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Установлено было, что горит около 5-6 га пастбищ.

По 3-ём из 4 направлений пожары потушены, в 4-ом направлении есть 3 дымящихся очага.

Дежурили 13 пожарных.

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1 сентября для возобновления тушения пожара на место происшествия выехала оперативная группа областного аварийно-спасательного управления МВД и 3 боевых подразделения пожарно-спасательных отрядов. Сгорело около 7 га кустарников и другой растительности. В тушении пожара участвовали 67 спасателей и 20 работников лесного хозяйства.

На месте находились начальник С/С МЧС полковник А. Гаспарян и заместитель главы С/С полковник Т.Петросян.

В связи с наступлением темноты работы по тушению пожара были остановлены и установлено дежурство.

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2 сентября на место выехали оперативные группы пожарно-спасательных формирований областного аварийно-спасательного управления МЧС для возобновления тушения пожара.

В тушении пожара принимали участие один вертолет Минобороны, 102 пожарных-спасателя и 20 сотрудников Иджеванского лесничества ГНКО «Айантар».

В связи с наступлением темноты работы по тушению пожара были остановлены и установлено дежурство.

Сгорело около 9 га пастбищ.

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3 сентября для возобновления работ по тушению пожара на место выехали оперативные группы пожарно-спасательных отрядов областного аварийно-спасательного управления МЧС.

В тушении пожара участвуют один вертолет Минобороны и 82 спасателя.

В связи с наступлением темноты работы по тушению пожара были остановлены. Установлено дежурство", - говорится в сообщении.