С  31  августа  по  3  сентября  в  Армении  произошло  7  ДТП:  пострадали  7  человек

С 31 августа по 3 сентября в Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС РА поступило 7 звонков о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на разных территориях Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, указанные ДТП произошли в Ереване, в городе Дилижан Тавушской области, в селе Джрвеж Котайкской области.

Прибывшие на место спасатели обесточили автомобили, перекрыли клапаны газовых баллонов, провели работы по промывке дороги и огородили территорию. Есть 7 пострадавших.