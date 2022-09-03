Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как передает Арменпресс, корреспондент ТАСС передает с места, что похороны прошли с участием почетного караула,

Горбачева похоронили на родовом кладбище рядом с женой Раисой.