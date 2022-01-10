Анонс мероприятий на 5 сентября
16:00, Сентябрь 03, 2022
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- 17:24 Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище.
- 16:15 В Иране от коронавируса за сутки скончались 30 граждан
- 16:00 Анонс мероприятий на 5 сентября
- 15:33 Сообщение, распространенное МО Азербайджана, не соответствует действительности. МО Арцаха
- 15:26 Ситуация на границе относительно стабильная. МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию
- 15:02 Важно обеспечение стабильности на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор Путина с Алиевым
- 14:30 3-4 сентября днем температура воздуха достигнет +38...+40 градусов
- 14:15 Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений
- 13:38 Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
- 13:29 Азербайджан настроен на провал мирного процесса. Министр иностранных дел РА
- 13:21 COVID-19: в Москве за сутки госпитализированы 294 человека
- 13:14 Германия и Туркменистан подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в различных сферах
- 12:47 Конгрессмены потребовали от США предоставить гуманитарную помощь Арцаху
- 12:03 В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым
- 11:56 Президент Арцаха принял руководителей-соучредителей партии "Страна для жизни"
- 11:32 Карен Хачанов в 4-м раунде US Open
- 11:23 Левон Аронян завершил вничью первый матч в Sinquefield Cup
- 11:20 Арам Акопян отстает от лидера Dubei Open на пол-очка
- 11:10 Серена Уильямс проиграла в третьем раунде Открытого чемпионата США
- 11:08 На греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,8
- 11:03 Пожарные-спасатели потушили пожары в разных частях республики
- 10:45 Европейские индексы выросли - 02-09-22
- 10:43 Американские индексы снизились - 02-09-22
- 10:42 Цены на цветные металлы - 02-09-22
- 10:41 Цены на драгоценные металлы выросли - 02-09-22
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