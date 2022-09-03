Сообщение, распространенное МО Азербайджана, не соответствует действительности. МО Арцаха
15:33, 3 Сентябрь 2022
Армия обороны Республики Арцах опровергла сообщение, распространенное Минобороны Азербайджана.
Как передает Арменпресс, в распространенном сообщении пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах особо отмечает:
«Сообщение, распространенное Министерством обороны Азербайджана 3 сентября о том, что подразделения Армии обороны 2 сентября трижды обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в разных частях Республики Арцах, не соответствует действительности».
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