Сообщение, распространенное МО Азербайджана, не соответствует действительности. МО Арцаха

Армия обороны Республики Арцах опровергла сообщение, распространенное Минобороны Азербайджана.

Как передает Арменпресс, в распространенном сообщении пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах особо отмечает:

«Сообщение, распространенное Министерством обороны Азербайджана 3 сентября о том, что подразделения Армии обороны 2 сентября трижды обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в разных частях Республики Арцах, не соответствует действительности».