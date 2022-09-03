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Ситуация на границе относительно стабильная. МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию

Ситуация на границе относительно стабильная. МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию

Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, заявив, что якобы подразделения ВС РА в предыдущие дни открывали огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы (без уточнения каких-либо дат).

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

"Ситуация на границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС РА", - отметили в ведомстве.


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