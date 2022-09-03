Ситуация на границе относительно стабильная. МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию

Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, заявив, что якобы подразделения ВС РА в предыдущие дни открывали огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы (без уточнения каких-либо дат).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

"Ситуация на границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС РА", - отметили в ведомстве.