Время в Ереване: 11:07:36,   3 Сентябрь 2022

Важно обеспечение стабильности на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор Путина с Алиевым

Важно обеспечение стабильности на армяно-азербайджанской границе. Телефонный разговор Путина с Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространил официальный сайт президента РФ.

Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на Южном Кавказе. Отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе.

В этом контексте подтверждён настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года11 января и 26 ноября 2021 года.

Согласно источнику,  Ильхам Алиев информировал о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]