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Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений

Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений

Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений, которые продолжат развиваться на высоком уровне, обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух государств. заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым.

В посольстве России в Китае отметили, что встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.

«В условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран. Мы полностью уверены в будущем китайско-российских отношений», — сказал Ван И, добавив, что отношения между двумя странами выдержали испытание сложной международной обстановкой и всегда сохраняли свою жизнеспособность.


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