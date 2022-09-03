Пекин полностью уверен в будущем российско-китайских отношений, которые продолжат развиваться на высоком уровне, обеспечивая прочную гарантию для защиты основных интересов двух государств. заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Андреем Денисовым.

В посольстве России в Китае отметили, что встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.

«В условиях глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия сильнее ощутили важные достижения добрососедства двух стран. Мы полностью уверены в будущем китайско-российских отношений», — сказал Ван И, добавив, что отношения между двумя странами выдержали испытание сложной международной обстановкой и всегда сохраняли свою жизнеспособность.