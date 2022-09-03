Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
13:38, 3 Сентябрь 2022
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный переговор.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, президент Турции выразил соболезнования в связи с кончиной лидера СССР Михаила Горбачева.
Затронута также ситуация на Украине. Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле «зерновой сделки».
Лидеры двух стран также затронули вопросы сотрудничества России и Турции, подтвердили сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.
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