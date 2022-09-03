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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный переговор.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, президент Турции выразил соболезнования в связи с кончиной лидера СССР Михаила Горбачева.

Затронута также ситуация на Украине.  Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле «зерновой сделки».

Лидеры двух стран также затронули вопросы сотрудничества России и Турции, подтвердили сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.

 

 

 


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