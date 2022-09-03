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Азербайджан настроен на провал мирного процесса. Министр иностранных дел РА

Азербайджан настроен на провал мирного процесса. Министр иностранных дел РА

 Продолжающееся произвольное, не соответствующее действительности толкование переговоров и уклонение от выполнения договоренностей дают основание полагать, что Азербайджан настроен  на  провал  мирного  процесса и продолжает свою политику этнической чистки путем применения силы.

Как передает Арменпресс, это подчеркнул министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, комментируя некоторые спекуляции относительно встречи в Брюсселе 31 августа. 

Министр иностранных дел Армении сначала подчеркнул, что точка зрения армянской стороны относительно пяти пунктов, предложенных Азербайджаном, неизменна.

 «Как мы уже говорили,  в предложениях, выдвинутых Азербайджаном 10 марта 2022 г., для нас нет ничего неприемлемого. Другое дело, что эти предложения не  указывают адресно все  вопросы всеобъемлющей армяно-азербайджанской мирной повестки дня. Своим ответом странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ мы довершили повестку дня и,  следовательно, на этой основе готовы к продолжению мирных переговоров», - отметил Мирзоян.

Затем он добавил, что это еще раз подтвердил премьер-министр Пашинян в ходе недавних обсуждений, состоявшихся в Брюсселе.

 «Не прислушиваться или пытаться не прислушиваться к этой точке зрения – это дает армянской стороне повод усомниться в искренности намерений Азербайджана добиться мира. Более того, постоянные произвольные, не соответствующие действительности толкования переговоров и уклонение от выполнения договоренностей позволяют нам думать, что Азербайджан настроен на срыв мирного процесса и продолжение своей политики этнической чистки путем применения силы", - заключил Мирзоян.

31 августа в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Совета Европы Шарля Мишеля.

 

 

 


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