COVID-19: в Москве за сутки госпитализированы 294 человека

В Москве за сутки зафиксировано 6634 случая заражения коронавирусом, скончались 34 человека.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал stopcoronavirus.rf.

Всего с начала эпидемии в Москве выявлено 3 млн 49 тыс. 186 случаев коронавируса, выздоровели 2 млн 821 тыс. 727 человек, умерли 45 тыс. 249 человек.