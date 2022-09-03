Время в Ереване: 11:07:36,   3 Сентябрь 2022

COVID-19: в Москве за сутки госпитализированы 294 человека

COVID-19: в Москве за сутки госпитализированы 294 человека

В Москве за сутки зафиксировано 6634 случая заражения коронавирусом, скончались 34 человека.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  об этом сообщает портал stopcoronavirus.rf.

Всего с начала эпидемии в Москве выявлено 3 млн 49 тыс. 186 случаев коронавируса, выздоровели 2 млн 821 тыс. 727 человек, умерли 45 тыс. 249 человек.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]