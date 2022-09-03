COVID-19: в Москве за сутки госпитализированы 294 человека
В Москве за сутки зафиксировано 6634 случая заражения коронавирусом, скончались 34 человека.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал stopcoronavirus.rf.
Всего с начала эпидемии в Москве выявлено 3 млн 49 тыс. 186 случаев коронавируса, выздоровели 2 млн 821 тыс. 727 человек, умерли 45 тыс. 249 человек.
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