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Германия и Туркменистан подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в различных сферах

Германия и Туркменистан подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в различных сферах

Новый посол Германии в Туркменистане Михаэль Уве Бирхофф вручил верительные грамоты президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета Neutral Turkmenistan.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи было отмечено, что создание долгосрочного широкомасштабного сотрудничества с Туркменистаном во главе с президентом Сердаром Бердымухамедовым является одним из стратегических векторов внешней политики Германии и Евросоюза в целом.

Стороны отметили, что Туркменистан и Германия эффективно сотрудничают в различных сферах промышленности, сельского хозяйства, банковского дела, а также транспорта и связи.

 

 

 

 


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