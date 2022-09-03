Конгрессмены потребовали от США предоставить гуманитарную помощь Арцаху

Сопредседатель комиссии Конгресса США по армянским вопросам Фрэнк Паллоун и конгрессмен от Невады Дина Титус присоединились к группе представителей обеих партий — более 45 членов Конгресса, призвав госсекретаря Энтони Блинкена и главу USAID Саманту Пауэр принять немедленные меры для поддержки подвергающегося риску армянского населения Арцаха путем предоставления значительных ресурсов.

Как передает Арменпресс, Комитет Ай Дата США сообщает, конгрессмены направили письмо по случаю 31-й годовщины провозглашения независимости Республики Арцах.

Среди конгрессменов, отправивших письмо - Нанетт Барраган, Тони Карденас, Андре Карсон, Джуди Чу, Кэтрин Кларк, Джим Коста, Джейсон Кроу и многие другие.

«Народ Арцаха продолжает противостоять серьезным трудностям, вызванным 44-дневной войной, развязанной азербайджанскими войсками в 2020 году, а также продолжающейся агрессией против ни в чем не повинного мирного населения. Агентство США по международному развитию подтвердило, что более 90 тысяч переселенных в Армению беженцев, большинство из которых составляют женщины, дети и пожилые люди, страдают от острого гуманитарного кризиса», - так начали свое письмо конгрессмены.

Они также подчеркнули, что 5 000 000 долларов США в 2021 финансовом году, выделенное USAID, а также помощь, предоставленная в рамках Межведомственной программы реагирования ООН в Армении, недостаточны для преодоления кризиса.

«Многие семьи смело вернулись в свои дома в Арцахе, несмотря на постоянную угрозу насилия со стороны азербайджанских сил и несмотря на проблемы с продовольствием и жильем. Мы также чрезвычайно обеспокоены тем, что люди, оставшиеся в Арцахе, не получили никакой помощи, ранее выделенной США», - отметили конгрессмены.

Они подчеркнули необходимость помощи США в контексте закрытия Бердзорского коридора для армян, эвакуации многих армянских семей, покидающих свои дома.

«Мы призываем Госдеп и USAID значительно увеличить финансирование, которое будет напрямую помогать армянскому населению Нагорного Карабаха, в том числе в решении вопросов жилья, продовольствия, воды, здравоохранения, разминирования и др. Мы также призываем вас предпринять все возможные действия для защиты армянских историко-культурных памятников на территориях, контролируемых Азербайджаном, которые, по многочисленным сообщениям, в настоящее время находятся под угрозой», - подчеркнули конгрессмены.

В письме они также запросили обновленную информацию о конкретных действиях, предпринятых администрацией Байдена для помощи армянам, подвергающимся риску в Нагорном Карабахе, а также информацию о программах, партнерах, бюджетах и результатах. Конгрессмены отметили, что последний отчет USAID по Нагорному Карабаху, опубликованный в феврале 2021 года, устарел и не содержит данных, необходимых для принятия обоснованных политических решений.

«Мы настоятельно призываем вас провести обновленную оценку потребностей гуманитарного кризиса и как можно скорее оказать помощь пострадавшим сторонам», — заключили конгрессмены.