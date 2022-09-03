В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер во вторник на 92-м году жизни, проходит в Колонном зале Дома союзов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что церемония продлится два часа и завершится к полудню. Вход в зал свободный. После церемонии Михаил Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин не сможет принять участие в официальном прощании с Михаилом Горбачевым из-за загруженного рабочего дня. Путин уже почтил память Горбачева в четверг, приехав проститься с ним в Центральную клиническую больницу.

Горбачев занимал высший государственный пост шесть лет.