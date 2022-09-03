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Президент Арцаха принял руководителей-соучредителей партии "Страна для жизни"

Президент Арцаха принял руководителей-соучредителей партии "Страна для жизни"

По случаю 31-й годовщины провозглашения Арцаха  3 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял учредителей-руководителей находящейся в Степанакерте партии «Страна для жизни» Мане Тандилян и Месропа Аракеляна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении партии, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся внутренних и внешних вызовов, стоящих вокруг Арцаха.

Глава государства в своей речи выразил благодарность Мане Тандилян и Месропу Аракеляну за то, что они постоянно были рядом с Арцахом и различными инициативами содействовали решению проблем армян Арцаха.

 

 


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