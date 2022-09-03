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Левон Аронян завершил вничью первый матч в Sinquefield Cup

Левон Аронян завершил вничью первый матч в Sinquefield Cup

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, начал борьбу в Sinquefield Cup.

Как передает Арменпресс, в крупном турнире Sinquefield Cup, проводимом в США, принимают участие лидеры рейтинговой таблицы ФИДЕ. Первым соперником Левона Ароняна был Ганс Ниманн. На 50-м ходу игры гроссмейстеры согласились на ничью.

Только действующий чемпион мира Магнус Карлсен выиграл первый раунд турнира. 

В розыгрыше Sinquefield Cup  участвуют 10 шахматистов. Он состоит из 9 раундов, а общий призовой фонд составляет 1,4 миллиона долларов США.

 


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