На греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Греции 3 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

В центре сообщили, что эпицентр землетрясения находился на острове Крит на глубине 2 км от поверхности Земли.