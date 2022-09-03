Европейские индексы выросли - 02-09-22
МОСКВА, 3 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 3.33% и составил 13050.27 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.21% и составил 6167.51 пункта, британский FTSE вырос на 1.86% и составил 7281.19 пункта, а российский RTSI вырос на 0.40% и составил 1284.53 пункта.
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