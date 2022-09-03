Цены на цветные металлы - 02-09-22

ЛОНДОН, 3 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.02% и составила 2295.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.47% и составила 7633.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.66% и составила 1888.50 долларов США, цена на никель выросла на 1.07% и составила 20529.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.45% и составила 21155.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.80% и составила 3135.50 долларов США, цена на молибден выросла на 1.12% и составила 35758.94 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.