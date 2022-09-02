Три  приоритетных направления для Армении - мир, образование и армия: премьер  принял участников программы “Летняя школа

Премьер-министр Никол Пашинян принял участников программы “Летняя школа” Национального Собрания.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр поприветствовал учеников, коснулся деятельности правительства, проводимых в сфере образования реформ, Декларации о независимости Нагорного Карабаха, референдума о независимости и других вопросов.

“Сегодня 2 сентября, вчера было 1 сентября: очень важные и знаковые для нас два дня. Вы знаете, что в этот день 1991 года совместным решением депутатов Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района была принята Декларация о независимости Нагорного Карабаха, а 1 сентября является Днем знаний. Думаю, что связь между этими двумя датами или символика этих двух дат очень важна для нашего будущего. Почему? Потому что, по сути, мы говорим о периоде и процессах, в результате которых, в конце концов, была провозглашена независимость в Республике Армения.

Надо сказать, что с точки зрения основания нашего государства август и сентябрь являются очень важными месяцами: 23 августа 1990 года была принята Декларация о независимости, а 21 сентября 1991 года состоялся референдум о независимости”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в первую очередь очень важно знать и понимать нашу историю: “Нужно понять, что произошло до и после 21 сентября 1991 года, почему это произошло, и уметь сделать правильные выводы, а это совсем не простая задача, потому что ответы порождают новые вопросы. Этот процесс никогда не заканчивается. Есть очень известная поговорка: из истории надо извлекать уроки. Но какие уроки извлекать? Извлекать уроки нужно из всего, и из истории нужно извлекать уроки, и из уроков нужно извлекать уроки, и из жизни нужно извлекать уроки, и из извлеченного урока нужно извлекать уроки. Но какой особенно урок мы должны извлечь? Самая большая трудность заключается именно в этом, и, наверное, самыми успешными являются те, кто действительно извлекает уроки, потому что история - это не урок, который лежит где-то на полке”.

По словам главы правительства, самым важным выводом для него является то, что работу нужно планировать: “Я хочу вернуться в начало 90-х и попытаться найти проект о том, планировали ли мы, какой мы хотим видеть Армению в 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2022 годах. Честно говоря, у нас не было такого проекта. Теперь у нас есть проект, какой мы хотим видеть Армению в 2050 году. 21 сентября 2020 года я представил стратегию трансформации Армении, который, конечно, не скажу, что это идеальный документ, но, по крайней мере, это одна из попыток планировать то, какой мы хотим видеть Армению в 2050 году. И я думаю, что планирование будущего также помогает нам извлечь уроки из прошлого и получить энергию, чтобы жить сегодня”.

В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность формулирования представлений о будущем и ежедневной работы на будущее: “Будущее вообще зависит от многих параметров, но в любом деле, думаю, нужно делать акцент на приоритетах, потому что дел так много, что всегда можно в них запутаться, а времени на планирование очень мало. Поэтому очень важно подчеркивать приоритеты.

И если вы спросите меня, что я считаю в этом контексте приоритетным для Армении в обозримом будущем, я бы назвал 3 основных направления: первое - мир, второе - образование, третье - армия. Может показаться, что первое и третье противоречат друг другу, но на самом деле это не так, потому что и в программе правительства мы подчеркивали, что Армении нужна сильная армия не для осуществления агрессивных действий, а для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страна.

Образование символически находится посередине, и я думаю, что образование имеет центральное значение как в контексте мира, так и в контексте армии и безопасности. Мы также проводим очень большие реформы в сфере образования”.

Премьер-министр Пашинян также ответил на интересующие учеников вопросы, которые, в частности, касались системы государственного управления, укрупнения общин, реформ в сфере высшего образования, деятельности средств массовой информации.