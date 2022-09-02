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С 3 сентября троллейбусный маршрут № 15 временно перестанет действовать

С 3 сентября троллейбусный маршрут № 15 временно перестанет действовать

При демонтаже опор  на пешеходном переходе пр. Багратуняц-ул. Арташисяна, троллейбусный маршрут № 15 временно будет снят с 3 сентября.

Об этом Арменпресс сообщили в мэрии Еревана.

 «Тросы троллейбусов прикреплены к демонтируемым опорам, что делает невозможным движение электротранспорта по указанному маршруту», - поясняют в мэрии Еревана, принося извинения за причиненные временные неудобства.

 


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