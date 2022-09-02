Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по транспорту МО РА. У армянской стороны потерь нет

Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении автомобиля Министерства обороны РА в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны. Армянская сторона потерь не понесла.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны РА.

"В то же время Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что подразделения ВС РА открыли огонь в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны в направлении азербайджанских позиций и военной техники", - говорится в сообщении.