Вопрос расширения ЕС отодвинут на второй план из-за узких политических интересов. Чавушоглу
19:08, 2 Сентябрь 2022
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита «Открытая балканская инициатива» в Белграде озвучил обвинения в адрес Евросоюза.
Как передает Арменпресс, обвинения Чавушоглу озвучил в своем обращении к участникам.
«Современный Европейский Союз замкнулся в себе, узкие политические интересы поглотили повестку дня расширения. Никто, например, толком не может объяснить, почему Албания и Северная Македония так долго ждут членства в ЕС", - сказал Чавушоглу.
В саммите принимают участие представители Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Венгрии.
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