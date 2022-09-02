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31 год назад провозглашение НКР было самым амбициозным геополитическим шагом. Давид Бабаян

31 год назад провозглашение НКР было самым амбициозным геополитическим шагом. Давид Бабаян

День Республики Арцах является одним из величайших праздников армянского народа, поскольку провозглашение НКР открыло новую страницу в истории армянской государственности и стало самым масштабным геополитическим шагом, имевшим место 31 год назад.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян в беседе с корреспондентом Арменпресс,воздав дань памяти в Степанакертском мемориале и Воинском пантеоне2 сентября.

«Сегодня мы должны еще глубже переоценить этот день, потому что сейчас -  судьбоносный момент для Арцаха. Сейчас Арцах сталкивается с вызовами – вопросом выживания, с онтологическими вызовами. Мы должны сделать все, чтобы спасти Арцах, потому что от спасения Арцаха зависит будущее армянской государственности и армянского народа.

Да, ситуация непростая, но помимо серьезных вызовов есть и возможности. Нынешние геополитические события доказывают, что есть центры силы, заинтересованные в существовании Арцаха. Тем не менее, существование Арцаха во многом зависит от нас, мы должны предпринять соответствующие шаги.

Необходимо сделать все совместными силами, чтобы развитие и история Арцаха были непрерывны", - подчеркнул Бабаян, выразив убеждение, что после третьей, тяжелой войны в Арцахе суть праздника 2 сентября приобрела болльшую важность.

«Республика Арцах – детище всего армянства. Поэтому мы должны предпринимать совместные шаги для выхода из создавшейся ситуации и противостояния существующим вызовам. Арцах, Мать-Армения и Диаспора должны работать вместе, чтобы спасти то, что у нас есть", - сказал министр иностранных дел Арцаха.


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