Азиатские индексы - 02-09-22

ТОКИО, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.04% и составил 27650.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.27% и составил 1930.17 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 3186.48 пункта, а HANG SENG снизился на 0.74% и составил 19452.09 пункта.