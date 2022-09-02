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Азиатские индексы - 02-09-22

Азиатские индексы - 02-09-22

ТОКИО, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.04% и составил 27650.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.27% и составил 1930.17 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 3186.48 пункта, а HANG SENG снизился на 0.74% и составил 19452.09 пункта.


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