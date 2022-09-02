На следующей неделе Эрдоган посетит балканские страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию.
Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Белграде, на саммите "Открытая балканская инициатива".
По словам Чавушоглу, визит президента Турции в балканские страны состоится на следующей неделе.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 20:13 Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по транспорту МО РА. У армянской стороны потерь нет
- 19:08 Вопрос расширения ЕС отодвинут на второй план из-за узких политических интересов. Чавушоглу
- 19:02 Гаро Пайлан обвинил Турцию в умышленном сносе 1600-летнего монастыря Святого Варфоломея
- 18:45 Вице-спикер НС РА представил заместителю ГС ООН ситуацию с безопасностью в НК и регионе
- 18:40 31 год назад провозглашение НКР было самым амбициозным геополитическим шагом. Давид Бабаян
- 18:05 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-09-22
- 18:04 Азиатские индексы - 02-09-22
- 18:01 На следующей неделе Эрдоган посетит балканские страны
- 17:57 Анонс мероприятий на 3 сентября
- 17:42 В афганской провинции Герат взорвали мечеть
- 17:37 Состоялась презентация сборника «Армения-Иран.Историческое прошлое и настоящее»
- 17:10 Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Вьетнама
- 17:08 Гюмри в очередной раз празднует День города
- 16:50 Армия нашей мечты не за горами: министр обороны Армении
- 16:48 Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек
- 16:40 В Праге 6-7 сентября пройдет встреча министров ЕС с производителями вакцин от коронавируса
- 16:38 Заявление МИД Армении по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики Арцах
- 16:16 «Fly Arna» объявляет о запуске рейсов между Ереваном и Сочи
- 15:51 В Ереване проходит третья конференция по искусственному интеллекту «Датафест Ереван»
- 15:36 Глава Еврокомиссии заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в ЕС
- 15:32 Президенту Армении верительные грамоты вручил посол Филиппин
- 15:30 На востоке Грузии пытаются потушить пожар в лесу
- 15:24 Спортивные турниры, специальные гости, концертные программы: в Армении отметят 875-летие Москвы
- 14:56 США и ЕС мешают снижению цен на мировом рынке продовольствия, заявили в МИД
- 14:48 Наука и искусство взаимосвязаны: в рамках STARMUS прозвучит никогда ранее не звучавшая уникальная музыка
14:42, 27.08.2022
4240 просмотров Аппарат премьер-министра отреагировал на заявление Хикмета Гаджиева
13:01, 26.08.2022
3875 просмотров Известно, до каких пор будет открыт участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, связывающий Арцах с Арменией
18:28, 26.08.2022
2069 просмотров Виталий Баласанян никогда не занимался деятельностью, противоречащей интересам армянского народа. СБ Арцаха
15:36, 27.08.2022
2059 просмотров Послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши. Гаджиев
09:31, 26.08.2022
1787 просмотров Госдеп США ответил на заявление Баку относительно назначения нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ