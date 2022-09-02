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В афганской провинции Герат взорвали мечеть

В афганской провинции Герат взорвали мечеть

Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, причиной взрыва на данный момент называют атаку террориста-смертника.

Представитель талибов Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи с гибелью имама, а также пообещал наказать виновных.

Позже агентство Khaama Press со ссылкой на местные источники сообщило, что число погибших в результате взрыва в мечети в провинции Герат возросло до 20 человек.

 


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