В Институте востоковедения Национальной академии наук РА состоялась презентация сборника «Армения-Иран. Историческое прошлое и настоящее».

Как передает Арменпресс, мероприятие прошло в отделе Ирана Института востоковедения НАН РА, который был отремонтирован и переоборудован на средства семьи мецената Аветяна.

В ходе мероприятия между Институтом востоковедения НАН РА и Культурным центром посольства Исламской Республики Иран был подписан меморандум.

На мероприятие были приглашены представители семьи Аветян, советник Культурного центра Исламской Республики Иран в РА Сейед Хоссейн Табатаба, депутат Меджлиса Ирана Роберт Бегларян, бывший депутат Меджлиса Ирана Карен Ханларян.