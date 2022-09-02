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Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Вьетнама

Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Вьетнама

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиню в связи с Днем Независимости.

Как передаетАрменпресс, в послании, в частности, говорится:

"Сердечно поздравляю Вас и народ Социалистической Республики Вьетнам с национальным праздником–Днем Независимости.

Высоко ценю позитивные развития в армяно-вьетнамских отношениях. Между нашими странами существует политический диалог высокого уровня и богатые перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Уверен, что в результате наших совместных усилий традиционные теплые отношения между Арменией и Вьетнамом еще более будут развиваться и укрепляться на благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Вьетнама–благополучия и счастья».


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