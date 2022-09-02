Гюмри в очередной раз празднует День города

Гюмри 2 сентября отмечает День города. Как передает Арменпресс, мероприятия проходят в центральной части города, на улицах Руставели, Абовяна и на Театральной площади.

В рамках праздника проводятся ярмарки ремесел и искусства, детские и молодежные концертные площадки, выставки. ярмарка ремесел и искусства под названием "Город мастеров".

В празднике гюмрийцев также участвует мэр Еревана Грачья Саргсян, который заверил на пресс-конференции, что в Гюмри царит теплое, открытое и музыкальное настроение. «Открытость, уникальный образ мышления, юмор неиссякаемы. Я думаю, что это делает гюмрийцев еще более творческими. Немало великих художников, пусть они наполнят Армению своим искусством», - сказал Грачья Саргсян, поздравляя гюмрийцев.

Наряду с получением и ответными поздравлениями в день праздника мэр Гюмри Вардгес Самсонян не отрицает, что в Гюмри еще многое предстоит сделать.

Праздничные мероприятия в городе продолжатся в течение всего дня, а завершение гуляний ознаменует концерт: с 19:00 на главной сцене площади Вардананц выступит Государственный симфонический оркестр Армении и «Реинкарнация».