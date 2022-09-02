Армия нашей мечты не за горами: министр обороны Армении

В Военном университете им. Вазгена Саркисяна Министерства обороны Армении состоялась церемония вручения дипломов выпускникам военно-учебного заведения МО РА 2022 года. Как сообщили «Арменпресс» молодых офицеров поздравил с окончанием министр обороны РА Сурен Папикян. Глава оборонного ведомства особо отметил, что Вооруженные силы пополняются образованными офицерами, которые вступают в ряды одержавшей победы, преодолевшей множество испытаний, прошедшей войны Армянской армии.

«Быть офицером - это честь и великая миссия. Вы берете на себя чрезвычайно ответственную и почетную миссию воспитания наших призывников, воспитания любви к Родине, ее защиты, овладении оружием и военной профессией. Поздравляю Вас с получением офицерского звания, желаю Вам здоровья, сил и мужества для выполнения Вашей патриотической миссии. Армия нашей мечты, ради которой требуется самоотверженность и упорный труд, не за горами», - сказал Сурен Папикян.

Выпускников поздравил и начальник Генерального штаба ВС РА, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эдуард Асрян.

Мероприятие завершилось показательным выступлением почетной Гвардейской роты ВС РА.