Заявление МИД Армении по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики Арцах

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится:

«В 1991 году 2 сентября на совместной сессии депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района была принята Декларация о независимости Нагорного Карабаха.

Этот шаг был логическим следствием политики этнической чистки армян в Азербайджанской ССР, проявления которой присутствуют и сегодня.

Вопреки постоянным заявлениям азербайджанских властей о том, что нагорно-карабахской проблемы и территориальной единицы Нагорного Карабаха больше не существует, фактом является то, что в Нагорном Карабахе продолжают проживать около ста двадцати тысяч армян, которые, как члены международного сообщества, имеют равные и неотъемлемые права, и конфликт не может считаться разрешенным до тех пор, пока не будут удовлетворены глубинные потребности арцахских армян.

Обеспечение безопасности и прав армянского населения Нагорного Карабаха и всеобъемлющее и долгосрочное решение нагорно-карабахского конфликта с использованием опыта и потенциала сопредседательства Минской группы ОБСЕ продолжают оставаться ключом к достижению стабильности и мира на Южном Кавказе.

Республика Армения по-прежнему привержена обеспечению всех необходимых условий для жизни народа Арцаха и его безопасного проживания на своей Родине».