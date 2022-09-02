«Fly Arna» объявляет о запуске рейсов между Ереваном и Сочи

23 сентября национальный авиаперевозчик Армении «Fly Arna», совместное предприятие Государственного фонда интересов Армении (ANIF) и «Air Arabia Group», начнет выполнять свой четвертый регулярный рейс Ереван-Сочи.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение авиакомпании, между международными аэропортами «Звартноц» и города Сочи будет выполняться три рейса в неделю.

«После Москвы Сочи - второй город Российской Федерации, куда «Fly Arna» будет совершать прямые рейсы. Мы гордимся очередным расширением нашей маршрутной сети, что даст нашим пассажирам возможность путешествовать в Сочи и с деловыми и с развлекательными целями», - сказала пресс-секретарь «Fly Arna» Гаяне Антонян.

Отмечается, что «Fly Arna» скоро объявит о новых направлениях.