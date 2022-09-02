Глава Еврокомиссии заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что пришло время ввести потолок цен на российский газ, поставляемый в страны Евросоюза. С соответствующим заявлением она выступила перед журналистами в Германии․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Reuters.

"Я твердо верю, что сейчас пришло время на [введение] потолка цен на российский трубопроводный газ[, который поставляется] в Европу", - сказала Ляйен.