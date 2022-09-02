Спортивные турниры, специальные гости, концертные программы: в Армении отметят 875-летие Москвы

В Армении пройдут мероприятия, посвященные 875-летию Москвы. Они стартуют 5 сентября в Ереване. Мероприятия инициированы Культурным центром «Дом Москвы» в Ереване.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» генеральный директор центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян сообщил, что ожидается насыщенная программа. Начало мероприятиям положит открытие Московского уголка в школе имени А. Пушкина. Далее ожидаются флешмоб «Я люблю Москву», чемпионат по шашкам, фотовыставка и концертная программа с исполнением русских песен.

«В Раздане будет открыт Русский центр. Это уже 8-й, после Еревана, Ванадзора, Армавира, Каджарана, Иджевана и других городов. Цель - способствовать углублению армяно-российских отношений. Это площадка для всех детей, где они участвуют на бесплатных занятиях. Мы благоустраиваем помещения, оснащаем их необходимым имуществом и техникой, создаем условия для непринужденного и свободного воспитания детей», - сказал Ваграм Карапетян. Геогравия русских центров в Армении в ближайшее время будет расширена. Такие центры планируется открыть в Горисе, Мегри, Цахкадзоре, Ехегнадзоре.

В рамках праздничных мероприятий слабовидящим детям будет предоставлена специальная литература. Ожидаются часы сказок, концертные программы с участием музыкальных коллективов из 6 регионов Армении.

Будут и важные спортивные события. Первое из них - шахматный турнир, который проводится уже третий год. Подробности о турнире представил президент-учредитель Шахматной академии Армении Смбат Лпутян.

«Ведется большая работа, и каждое подобное мероприятие положительно сказывается на сотрудничестве двух городов. Что касается предстоящего шахматного турнира, то должен отметить, что это будет весьма почетный турнир. Он пройдет в 2 этапа, в нем примут участие гроссмейстеры и международные мастера», - рассказал Смбат Лпутян.

За турниром по шахматам последует турнир по фехтованию. Ваграм Карапетян сообщил, что ожидается специальный гость. В Армению приедет фехтовальщица, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Яна Егорян. По словам Ваграма Карапетяна, это будет хорошим подарком участникам турнира. Мероприятия, посвященные 875-летию Москвы, планируется завершить хоккейным турниром.