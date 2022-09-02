США и ЕС мешают снижению цен на мировом рынке продовольствия, заявили в МИД

Россия будет добросовестно выполнять обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток, несмотря на то, что США и Евросоюз не хотят снимать ограничения на российский экспорт и тем самым мешают снижению цен на продовольствие на мировом рынке. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

"Несмотря на нелегитимные рестрикции Запада, Россия выполняла и будет добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток", - сказал Кинщак.

Однако, по его словам, для полной нормализации ситуации необходимо снять все транспортные и страховые ограничения на российский экспорт и обеспечить свободное проведение платежей.

"Пока же американцы и европейцы этого делать не хотят, препятствуя насыщению глобального продовольственного рынка и снижению цен. При этом продолжают раскручивать в публичном пространстве фейк о том, что Россия спровоцировала "мировой голод", - подчеркнул он.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.