Наш народ сегодня стоит перед новыми вызовами, которые мы сможем преодолеть совместными усилиями: президент Армении

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», в послании президента РА говорится:

«Дорогие соотечественники!

2 сентября 1991 г. была принята Декларация провозглашения Нагорно-Карабахской Республики, положившая начало процессу, направленному на обеспечение безопасности народа Нагорного Карабаха и его неотъемлемых прав на проживание на своей родине.

Сегодня мы отмечаем эту годовщину в непростой период, в сложной ситуации, сложившейся после 44-дневной войны в Арцахе, когда еще не затянулись раны необратимых потерь войны, когда нашими приоритетными вопросами по-прежнему остается обеспечение безопасности армян Арцаха и незыблемость права жить в мире.

Угроза новой войны, статус Арцаха, социально-экономические и гуманитарные вопросы являются первоочередными в повестке Армении и Арцаха. Они не могут быть решены без существования политически и экономически сильной, развитой Армении, без полного использования имеющегося потенциала, достойного и всестороннего сотрудничества с нашими международными партнерами и без гарантий соблюдения международных прав и гуманитарных норм.

Наш народ сегодня вновь стоит перед новыми вызовами, которые мы можем преодолеть стойкостью, совместными усилиями, осознанием и сплочением общенационального потенциала.

Армения и Арцах прошли через горнило тяжелой борьбы, и именно эта борьба стала залогом сохранения Арцаха армянским, жизни и созидания арцахца на своей родине.

Сегодня мы преклоняемся перед памятью наших соотечественников, погибших за права и защиту Арцаха, и привержены стабильному и прочному миру для Армении, Арцаха и нашего региона.