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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает Росавиация.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.


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