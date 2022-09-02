Председатель НС Армении направил послание по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики Арцах

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники!

Гарантией существования и защиты прав арцахских армян стало принятие Декларации о независимости Нагорного Карабаха. В последующие три десятилетия угрозы и проблемы безопасности, преследующие арцахских армян, к сожалению, не прекращались. Наши соотечественники, прошедшие три войны, и сегодня сталкиваются со многими проблемами. Благодаря закаленной опасностями воле, патриотизму и желанию достойно жить на своей земле, наши братья и сестры ежеминутно напоминают миру о праве жить на своей Родине, воспитывать детей в безопасной среде, иметь спокойную старость.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха, обсуждаемый на внутренней и внешней площадках, находится в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, все остальные обсуждения не имеют ничего общего с реальностью.

На встречах с международными партнерами мы поднимали, и будем напоминать о том, что гуманитарные проблемы, вызванные 44-дневной войной, не решены, огромное культурное наследие находится на грани уничтожения, и что возвращение наших соотечественников, находящихся в плену и заложников является вопросом дня.

Вечная слава нашим родным, павшим во всех Арцахских войнах и низкий поклон всем кто выжил в войнах.

Наше веление - достижение прочного мира в вопросе Нагорного Карабаха.