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Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ход реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ход реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре, состоявшемся 1 сентября, обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ход и перспективы реализации трехсторонних договоренностей по нагорно-карабахскому вопросу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД России.

«Стороны подробно обсудили ход и перспективы реализации трехсторонних соглашений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2020 года между руководителями России, Армении и Азербайджана. Достигнута договоренность о продолжении контактов в ближайшее время», - говорится в сообщении МИД РФ.
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