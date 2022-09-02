Араик Арутюнян и Бако Саакян возложили цветы к могилам воинов, павших за независимость и свободу Арцаха

Президент Арцаха Араик Арутюнян вместе с третьим президентом Бако Саакяном 2 сентября по случаю Дня независимости Республики Арцах посетили Степанакертский мемориал и Военный пантеон, где возложили венки и цветы к могилам воинов, павших за независимость и свободу Арцаха.

Как сообщили « Арменпресс » в Аппарате президента Арцаха, в официальной церемонии также участвовали руководитель Арцахской епархии ААЦ епископ Вртанес Абрамян, должностные лица Арцаха, представители Армии обороны и гости из Республики Армения.