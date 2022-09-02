Араик Арутюнян и Бако Саакян возложили цветы к могилам воинов, павших за независимость и свободу Арцаха
12:16, 2 Сентябрь 2022
Президент Арцаха Араик Арутюнян вместе с третьим президентом Бако Саакяном 2 сентября по случаю Дня независимости Республики Арцах посетили Степанакертский мемориал и Военный пантеон, где возложили венки и цветы к могилам воинов, павших за независимость и свободу Арцаха.Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, в официальной церемонии также участвовали руководитель Арцахской епархии ААЦ епископ Вртанес Абрамян, должностные лица Арцаха, представители Армии обороны и гости из Республики Армения.
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