В Аргентине попытались застрелить вице-президента Киршнер

В Буэнос-Айресе предпринята попытка покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, она не пострадала, нападавший задержан․ Как передает Арменпресс, об этом сообщило британское издание The Guardian.

Инцидент произошел на встрече Киршнер со сторонниками возле ее дома. На видеозаписи момента покушения видно, что мужчина направил пистолет в лицо вице-президента, но не выстрелил. По сообщениям местных СМИ, на которые ссылается The Guardian, пистолет мог дать осечку.

Покушавшегося издание называет 35-летним бразильцем, который был арестован на месте.

"Человек, которого опознали те, кто был поблизости, и у которого было оружие, был задержан сотрудниками службы безопасности. Они отвели его в сторону, нашли оружие, и теперь оно должно быть исследовано", - заявил министр безопасности Анибал Фернандес местному кабельному новостному каналу C5N.

Он отметил, что пока будет осторожен с подробностями до получения следствием более точных данных.