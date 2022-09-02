Мы рядом с Вашим народом: послание конгрессменов США по случаю Дня независимости Арцаха

Члены комиссии Конгресса США по армянским вопросам Фрэнк Палон, Гас Билиракис, Джеки Спир, Дэвид Валдао и Адам Шифф направили президенту Республики Арцах Араику Арутюняну поздравительное послание в связи с 31-й годовщиной независимости Арцаха.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Президент Арутюнян, поздравляем Вас и народ Арцаха с 31-й годовщиной независимости! Комиссия Конгресса США по армянским вопросам выражает свое содействие и поддерживает Ваш народ, так как Вы с невероятной стойкостью противостоите угрозам и постоянным вызовам со стороны Азербайджана.

Мы призываем правительство Соединенных Штатов использовать все доступные дипломатические меры, чтобы наказать азербайджанский и турецкий режимы за нападение на Арцах в 2020 году и за смертоносные действия, которые продолжаются и по сей день. Мы призываем администрацию Байдена оказать существенную поддержку семьям, перемещенным из Арцаха и переселившимся в Армению, и тем, кто после всех этих смертоносных нападений мужественно остается жить в Вашей стране. Этот конфликт подчеркивает острую необходимость того, чтобы международные субъекты оказали давление на президента Алиева, дабы тот прекратил нарушения прав человека и добросовестно вернулся за стол переговоров. Кроме того, мы придаем важность непосредственному участию народа Арцаха в переговорах о территориальной целостности, международном статусе и стабильном и прочном мире своей страны. Мы по-прежнему привержены содействию установления официальных отношений между правительством Соединенных Штатов и Вашей администрацией и рассчитываем на сотрудничество с Вами для преобразования Арцаха. Еще раз примите наши искренние поздравления с этим важным днем. Мы полностью поддерживаем Вашу страну!».