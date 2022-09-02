Yonhap: ответ Вашингтона, Сеула и Токио на ядерные испытания КНДР будет более жестким

Реакция властей Республики Корея, США и Японии на новые ядерные испытания КНДР, если они состоятся, будет более жесткой, чем на предыдущие. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на директора Управления национальной безопасности южнокорейской президентской администрации Ким Сон Хана.

1 сентября на Гавайях прошла трехсторонняя встреча, в которой участвовали Ким Сон Хан, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба. "Мы сошлись во мнении, что не следует допускать наивного мышления и реакции в том духе, что Северная Корея уже провела шесть тестов и этот будет просто еще одним. Если Север проведет испытание, наша реакция однозначно будет отличаться от того, что было раньше", - сказал Ким Сон Хан после переговоров.

Южнокорейский чиновник не стал раскрывать конкретные меры, которые примут Сеул, Вашингтон и Токио в случае испытаний. Однако, по его словам, реакция продемонстрирует Пхеньяну, что его действия "были ошибкой". Как добавил Ким Сон Хан, США и Япония поддержали "смелый план" Сеула, который предусматривает денуклеаризацию КНДР в обмен на экономическую помощь.

По словам Ким Сон Хана, Салливан пообещал, что представители Совета национальной безопасности США рассмотрят опасения Сеула по поводу закона о борьбе с инфляцией, который предполагает предоставление субсидий при покупке электромобилей, произведенных в Северной Америке. Крупнейшие южнокорейские автомобилестроители собирают флагманские электрокары в Республике Корея.