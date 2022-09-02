Мы должны быть едины и сильны во имя сохранения родины, государственности, свободы и независимости: Ален Симонян

По случаю Дня независимости Республики Арцах председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян поздравил председателя Национального собрания Арцаха Артура Товмасяна.

«Уважаемый господин Товмасян!

От имени Национального собрания Республики Армения и от себя лично направляю Вам, депутатам Национального собрания Республики Арцах и всему армянству Арцаха мои теплые поздравления и добрые пожелания по случаю Дня независимости Республики Арцах.

Чтобы противостоять геополитическим тектоническим потрясениям, внутренним и внешним угрозам, мы, как никогда, должны быть едины, сплочены и сильны во имя сохранения своей родины, государственности, свободы и независимости народа.

Вечная слава и преклонение перед памятью наших храбрых сынов, сражавшихся за независимость и сохранение государственности, которые своей кровью освятили армянскую землю.

Господин председатель, еще раз поздравляю Вас с этим заветным праздником, желаю Вам крепкого здоровья, плодотворной работы, а созидающему народу Арцаха - прочного мира и благоденствия».