Арцах должен выстоять, быть армянским и продолжать свой путь независимости: поздравительное послание Араика Арутюняна

Президент Арцаха Араик Арутюнян 2 сентября по случаю Дня независиости Республики Арцах направил поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники!

2 сентября 1991 года вошло в историю армянского народа как судьбоносный и решающий день. Совместная сессия советов народных депутатов НКАО и Шаумянского района приняла Декларацию независимости Республики Арцах, объявив миру об образовании второй Армянской республики. Момент был историческим, решение народа жить свободно и независимо было непоколебимо, непоколебима была воля, дух непобедим.

Однако наш путь построения демократического государства в соответствии с нормами и принципами международного права был полон неисчислимых испытаний и трудностей.

44-дневная война 2020 года стала новым бедствием для армянского народа, унесшим жизни тысяч наших отважных сыновей и изувечившим многие судьбы. Мы благодарны всем героям, отдавшим свою жизнь за независимость Родины и достойное существование армянского народа. Мы преклоняемся перед их светлой памятью и гордыми родственниками.

Сегодня связь Арцаха с Родиной обеспечивается новым маршрутом «Лачинского коридора», безопасность которого обеспечивают миротворческие силы Российской Федерации совместно с соответствующими структурами нашей Республики. Мы глубоко признательны нашим соотечественникам, проживающим на Родине - Армении, в Диаспоре за их постоянную поддержку, Российской Федерации за великую миссию, предпринятую в Арцахе, и всем тем государствам, политикам и общественным деятелям, которые были рядом с нами все эти годы, и оставались верными общечеловеческим ценностям справедливости, гуманизма и демократии.

Спустя 31 год народ Арцаха твердо и решительно заявляет, что, несмотря на все испытания временем, он верен своему решению, верен избранному пути, который необратим и неуклонен.

Арцах должен выстоять, быть армянским и продолжать свой путь независимости».