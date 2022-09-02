Президент США примет 16 сентября в Вашингтоне лидера ЮАР

Президент США Джо Байден 16 сентября примет в Вашингтоне своего южноафриканского коллегу Сирила Рамапосу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в четверг вечером.

"В пятницу, 16 сентября, президент Байден примет в Белом доме президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосу. Лидеры в продолжение продуктивной беседы в апреле текущего года и стратегического диалога ЮАР - США в августе обсудят возможности расширения сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, инфраструктурных проектов, климата, энергетики и здравоохранения", - говорится в заявлении. Как подчеркнули в пресс-службе Белого дома, Байден и Рамапоса "подтвердят важность укрепления партнерства и обсудят совместную работу по решению региональных и мировых вопросов".

В начале августа госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе поездки в ЮАР заявил, что Байден в сентябре рассчитывает провести встречу с Рамапосой.